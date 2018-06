Beim mit 7 Millionen Euro dotierten European-Tour-Turnier in Frankreich schaffte Matthias Schwab gerade noch den Sprung ins Wochenende.

Matthias Schwab © GEPA pictures

Dank einer Verbesserung am Freitag hat Österreichs Jungprofi

Matthias Schwab bei den Golf Open de France den Cut geschafft. Der

23-jährige Steirer benötigte auf der zweiten Runde mit 72 Schlägen (1 über Par) zwei weniger als zum Auftakt und spielt mit dem Gesamtscore von 146

(4 über Par) als 55. am Wochenende um einen Anteil am Preisgeld von

7 Millionen Euro. Spieler mit mehr als 146 Schlägen schieden aus.

Der Schwede Marcus Kinhult führt nach einer 65er-Runde mit sechs

Schlägen unter Par und zwei Strokes vor dem Engländer Chris Wood und dem Spanier Jon Rahm (-3). 2015 hatte der derzeit rekonvaleszente Bernd Wiesberger dieses Turnier auf dem Platz des kommenden Ryder Cups (September) gewonnen.

Am Cut gescheitert sind unter anderem der englische Weltranglistenzehnte Tommy Fleetwood und der Spanier Rafa Cabrera Bello.