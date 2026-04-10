Matt Wallace ist einer der bekanntesten Golf-Profis, der die Gösser Open je gewonnen hat. Der Engländer, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 66 liegt, hat das Traditionsturnier in Maria Lankowitz vor genau zehn Jahren für sich entschieden. Einst hat er in einer Grußbotschaft auf Facebook verraten, dass das Turnier in der Weststeiermark in Profikreisen liebevoll das „fünfte Major-Turnier“ genannt wird. Und während in Augusta gerade eines der echten vier stattfindet, wirft das steirische Turnier schon seine Schatten voraus: Von 14. bis 16. Mai findet die 34. Ausgabe statt.

Und wie einst Wallace streben auch diesmal die steirischen Aushängeschilder des Sports nach Großem. Für Fabian Lang etwa ist es alles andere als eine Premiere, bei den Gösser Open abzuschlagen – erstmals ist der Gratweiner jedoch als echter Golf-Profi dabei. Auf der dritthöchsten europäischen Profi-Tour, der Alps Tour, verdient er derzeit seine Brötchen, der Weg nach oben ist steinig, wie er erzählt: „Das Ziel sind die Top fünf der Gesamtwertung, damit kommt man in die höhere Tour. Dafür musst du aber sehr gut performen – eine ganze Saison solide 15. oder 20. zu werden, ist zu wenig“, sagt der 22-Jährige. Die Erfahrungen, die er schon als Amateur dank Einladungen bei den Gösser Open sammeln durfte, sind mittlerweile viel wert: „Das hilft enorm im weiteren Verlauf der Karriere, wenn man weiß, wie sich solche Turniere anfühlen. Ich war mit 14, 15 Jahren am ersten Abschlag extrem nervös und einfach nur froh, als ich den Ball rausgeschlagen habe“, sagt er und lacht.

Jakob Lotschak darf bei den Gösser Open noch Erfahrung sammeln: Der 21-Jährige plant mit Saisonende den Wechsel in das Profilager. Wohl nicht in Maria Lankowitz mitspielen werden die steirischen Aushängeschilder Lukas Nemecz und Niklas Regner: Der Grazer spielt parallel in Spanien auf der zweithöchsten europäischen Tour der Liezener auf der höchsten asiatischen Tour. Als Routinier kann Nemecz gut nachempfinden, welchen Stellenwert das Turnier für Lang, Lotschak und Co hat, erzählt er. Denn wenn er an die Gösser Open denkt, dann denkt er nicht an seine dortigen Siege, sondern an die Anfänge: „Ich war sehr jung, als ich den ersten Cut dort geschafft habe. Daran erinnere ich mich gut – und das ist auch der Grund, warum dieses Turnier so wichtig ist: Man kann sich für höhere Touren qualifizieren, aber man sieht als Junger auch, was es braucht, um bestehen zu können.“