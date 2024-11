Europas höchste Golf-Liga, die DP World Tour, gibt ein Comeback in Österreich. Der Golfclub Gut Altentann in Salzburg trägt von 29. Mai bis 1. Juni 2025 das Turnier aus, wie Turnierorganisator Ali Al-Khaffaf bestätigt. Es wird das erste Turnier der europäischen Golf-Spitze seit 2020, als im Diamond Country Club in Atzenbrugg die Austrian Open zuletzt ausgetragen wurden.

Das Projekt, sagt Al-Khaffaf, werde längerfristig gedacht: „Die DP World Tour wird einige Jahre nach Österreich kommen“, sagt er, Ende November werde kommuniziert, „wo 2026 und in den Folgejahren gespielt wird“. Fix sei, dass der Westen Österreichs zum Zug kommen wird. „Es war immer das Ziel, Österreich wieder auf den Kalender zu bringen. Salzburg und Tirol zeigen großes Engagement und Interesse, um ihre Region als Golfdestination zu positionieren. Diesem Ruf sind wir nachgekommen.“ Bereits 2024 war ursprünglich ein Comeback geplant, 2025 wird es nun Realität.

Für den Golfclub Gut Altentann beginnt damit die Phase intensiver Vorbereitungen. „Die DP World Tour sieht sich natürlich die Plätze an, auf denen gespielt wird. Und Altentann muss Umbauarbeiten vornehmen, etwa die Driving Range verlängern. Gewisse Anforderungen müssen gegeben sein“, sagt Al-Khaffaf.

In Salzburg könnten dann auch drei Österreicher dabei sein. Bernd Wiesberger hat seine Tourkarte ebenso fix wie Matthias Schwab, der ja zudem das Land Salzburg als „Botschafter“ vertritt. Und der Steirer Lukas Nemecz kämpft aktuell bei der Final Stage der Qualifying School um seine Tourkarte, hat nach vier Runden noch gute Chancen, in die Top 20 zu kommen.