Es geht um nicht weniger als um die „Arbeitserlaubnis“ für die kommende Saison: Lukas Nemecz und Matthias Schwab bestreiten ab heute in der südkoreanischen Stadt Incheon das letzte Turnier der Saison der DP World Tour, der höchsten europäischen Golf-Liga. Die sogenannte „volle Tourkarte“, mit der man in der bevorstehenden Saison wieder bei allen Turnieren startberechtigt ist, ist das Ziel – dafür muss man nach dem bevorstehenden Turnier unter den besten 114 der Jahreswertung liegen. Lukas Nemecz benötigt als aktuell 133. in Südkorea wohl ein Top-zehn-Resultat, um dies noch zu schaffen, Matthias Schwab hat als derzeit 110. gute Karten.