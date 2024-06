Es gibt kaum bessere Zeitpunkte für eine Premiere: Sepp Straka schaffte erstmals in seiner Karriere auf der US-PGA-Tour ein Hole-in-One, also gleich den Abschlag im Loch unterzubringen. Und das gleich bei den US Open auf dem schwierigen Platz in Pinehurst. Es war ein Schlag,, mit dem er seine zunächst unglücklich verlaufene zweite Runde (beinahe) gut machte. Denn nach sechs Loch war er mit einem Triple-Bogey, zwei Bogeys und einem Birdie schon vier über Par gelegen, das Hole-in-One aber brachte gleich zwei Schlaggewinne. Und: Auch auf dem Par 5 danach ließ Straka ein Birdie folgen, liegt damit für den Tag nur noch eins über Par und aktuell auf dem geteilten 30. Platz.

Straka spielte das Loch neun perfekt, wie auch die Kommentatpren goutierten: Rund fünf Meter vor dem Loch kam der Ball das erste Mal auf, dann rollte er wie an der Schnur gezogen ins Loch. „Es gibt kaum einen besseren Platz als hier, vor einer großen Tribüne. Das muss ein tolles Gefühl sein“, meinten die Komentatoren. Zusatz: „Du weißt eben nie, wann deine Zeit für ein Hole-in-One gekommen ist.“