Alles war angerichtet für den erfolgreichen Start in die „Best of Seven“-Finalserie der Hartberger gegen Ried. Die heimische Halle war bestens gefüllt, Satz eins ging mit 25:18 klar an die Oststeirer und über die Lautsprecher ertönte der TSV-Klassiker „Der Zug hat keine Bremse“. Genau diese zogen die Gäste aus dem Innviertel aber mit Fortlauf der Partie und versetzten der blau-weißen Euphorie einen echten Dämpfer. Der Außenseiter aus Ried siegte in der Hartberghalle mit 3:2 und stellte in der Serie auf 1:0. Ein Auftakt, mit dem nur die wenigsten gerechnet hatten.

Denn nach zwei Jahren, in denen sich die Hartberger in der Finalserie der Übermacht namens Hypo Tirol geschlagen geben mussten, sollte es heuer endlich so weit sein. Vom langjährigen Außenseiter avancierten die Steirer zum großen Favoriten auf den Titel. Umso bitterer war deshalb auch der missglückte Auftakt in die finale Serie um den diesjährigen Titel. „Der Spielverlauf ist sicher nicht zu unseren Gunsten verlaufen. Wir haben es verabsäumt, unsere Chancen zu nutzen und hatten auch eine hohe Fehlerquote. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht noch einmal passieren wird“, erklärt TSV-Coach Markus Hirczy vor der Auswärtspartie seiner Jungs am Donnerstag in Ried (20.20 Uhr).

Tirol-Vergleich unpassend

Von Zugzwang ist trotz der Niederlage nichts zu spüren. Die Serie ist lang, das ist den Oststeirern spätestens seit den vergangenen zwei Saisonen bewusst. Diese Erfahrung will man nun auch nützen, um gegen die Oberösterreicher zurückzuschlagen. „Das hilft sicher“, meint der Trainer. „Auch die internationale Erfahrung mit den englischen Wochen ist für uns ein Vorteil. Wir können mit einigen Dingen sicher besser umgehen und schauen deshalb positiv in die Zukunft.“

Die Ausgangslage sei in diesem Jahr aber keinesfalls mit jenen der Vorjahre zu vergleichen. Hartberg als neues Hypo Tirol zu bezeichnen, sei ebenso falsch, wie die Rieder als deutlich unterlegene Außenseiter – jene Rolle, die dem TSV aus der Vergangenheit nur allzu bekannt erscheint. „Tirol war ja eine reine Profitruppe, deshalb kann man das so nicht gelten lassen“, erklärt Hirczy. „Ried war im Grunddurchgang nicht komplett, deshalb haben sie sich oft unter Wert verkauft. Vor der Saison waren sie für mich durchaus bei den Titelkandidaten dabei.“ Die Kaderdichte spricht dennoch klar für die Hartberger, das weiß auch der Trainer. Deshalb ist das Motto für die restliche Serie klar: „Wir müssen uns jetzt ankreiden, dass wir Ried in die Serie gelassen haben. Das gilt es jetzt zu egalisieren. Es ist wie bei einem Punkt in einem Spiel. Nach einem Fehler stellst du dich rein und machst den nächsten.“