Österreich spielt am Mittwoch in Graz gegen Estland. Im Kader sind erstmals auch Dean Pomorisac und Lukas Schweighofer.

Dean Pomorisac © GEPA pictures

Die Phase kurz vor Länderspielen ist stets turbulent, doch so nervenaufreibend wie vor dieser Teamzusammenkunft war sie für Trainer Ales Pajovic noch nie. "Corona, Verletzte ... es war eine Katastrophe und in den letzten Tagen und Wochen wirklich stressig", sagt er. Nicht weniger als sieben Stammspieler haben neben dem langzeitverletzten Nikola Bilyk – teils aus privaten Gründen, teils verletzt – abgesagt: Keeper Thomas Bauer, Janko Bozovic, Daniel Dicker, Alexander Hermann, Raul Santos, Robert Weber und Boris Zivkovic sind bei den Spielen der EM-Qualifikation in Graz gegen Estland am Mittwoch (ORF Sport+, 20.25 live) und in Bosnien-Herzegowina am Sonntag nicht dabei. Am ersten Tag verletzte sich zudem noch Richard Wöss.

Keine idealen Voraussetzungen, möchte man meinen. "Wir gewinnen am Mittwoch in einem Abwehrspiel", sagt Pajovic voller Optimismus. Der Wegfall von Schlüsselfiguren des österreichischen Spiels kann durch neue Kniffe oder Spielzüge nicht kompensiert werden. "Wir haben einfach keine Zeit für was Neues und ziehen unsere Sachen durch", sagt der Slowene. Zuseher sind nicht zugelassen. "Es ist keine einfache Zeit und es ist auch ganz was anderes ohne Publikum. Bei der EM hatten wir 8000 Fans hinter uns. Ich habe mir die Spiele wieder angesehen und Gänsehaut bekommen", sagt Pajovic, "wenn ich mir jetzt zu Hause eine Champions-League-Partie in einer leeren Halle anschaue, wirkt das wie ein Testspiel. Ich bin trotzdem einfach nur froh, dass wir es geschafft haben, spielen zu können."

Zwei Team-Debütanten

Ein (stimmgewaltiges) Publikum hätte sich auch Lukas Schweighofer bei seinem ersten Teamauftritt gewünscht – noch dazu, weil er sein Debüt in der Heimatstadt gibt. Der Kreisspieler von Hard wurde am Freitag von Pajovic angerufen und erstmals nominiert. Bevor er in die Team-Blase getaucht ist, hat er zumindest die Eltern noch kurz gesehen. Die Coronaregeln werden akribisch eingehalten – neben dem Feld ist immer die Maske auf. "Es ist trotzdem unglaublich und ein Traum in Erfüllung gegangen", erzählt er, "dass es dann gleich ein EM-Qualifikationsspiel ist, motiviert mich noch mehr. Ich werde mich im Training reinhauen und es ,Pajo‘ möglichst schwer machen, nicht auf mich zu setzen."

Eine große Freude ist auch Dean Pomorisac anzusehen. Neben Sebastian Spendier ist er der zweite Kärntner im Aufgebot. „Ich fühle mich sehr geehrt und wurde super aufgenommen", sagt der Ferlach-Aufbau bei seiner ersten Einberufung. Im erweiterten Team-Kader war er schon. "Österreich hat sehr viele gute Spieler im Ausland und ich habe mich nie beklagt, dass ich nicht dabei bin", sagt der 31-Jährige. „Jetzt konzentriere ich mich voll auf diese Woche. Ich will mich für Österreich und die Mannschaft zerreißen." Die leeren Ränge sind "wirklich schade, weil sicher auch ein paar Freunde gekommen wären. Aber wir kennen unser Konzept und unsere Pläne und dürfen uns davon nicht abbringen lassen." Die Steiermark ist für Pomorisac handballerisch nicht unbekannt: Immerhin zauberte er auch schon für die HSG Bärnbach/Köflach.