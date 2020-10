Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Comeback bei der HSG Graz: Philipp Moritz © GEPA pictures

Sie haben große Augen gemacht, die Handballer der HSG Graz, als er plötzlich wieder in der Umkleide aufgetaucht ist. "Sie haben mich gefragt, ob ich es doch nicht ohne sie aushalte", erzählt Philipp Moritz mit einem Schmunzeln. Im Frühjahr hatte der Weststeirer seine Karriere eigentlich für beendet erklärt, doch aufgrund der vielen Verletzungen bei den Grazern wurde er aus der "Pension" zurückgeholt. Und nach dem Auswärtsspiel in Ferlach wird er auch heute im Heimspiel gegen Krems (20.20 Uhr, live ORF Sport+) wieder aushelfen.

Mit Nemanja Belos, Rok Skol und Ivan Koncul fehlen den Grazern drei Legionäre verletzungsbedingt. Ein Mann wie Moritz kommt daher äußerst gelegen: Er versteht es, Energie in die Mannschaft zu bringen, sie mitzureißen. "So war er immer und so wird er immer sein", schwärmt Trainer Romas Magelinskas vom "Neuzugang", "er kann uns derzeit sehr viel helfen, um die Stimmung aufzupeppen und ein bisschen Feuer in das Team zu bringen".

Für den 26-Jährigen ist das Comeback eine Herzensangelegenheit. "Ich hatte in Ferlach große Freude, wieder dabei zu sein. Obwohl ich mittlerweile freie Wochenenden gewohnt war", scherzt Moritz. Doch diesen Preis zahlt er gerne, auch die Schmerzen tags darauf nimmt er in Kauf. Gegen Krems ist heute viel möglich, sagt er: "Handball ist zum Teil ein Kampfsport. Damit kann man viel erreichen. Keine Mannschaft ist unschlagbar." Die HSG Graz benötigt, erzählt Moritz, einen Sieg, "dann geht es wieder bergauf". Wie lange er noch aushelfen wird? Das hängt davon ab, wie schnell die drei Verletzten wieder fit werden. Jedenfalls aber solange er gebraucht wird.

Steirisches Spitzenspiel in der Zweiten Liga

Die BT Füchse bitten heute zum Heim-Doppel. Das Damen-Team ist in Bruck gegen Wiener Neustadt (15 Uhr) auf Wiedergutmachung aus – in Eggenburg hatten die Steirerinnen zuletzt einen schwarzen Tag (23:31). "Wiener Neustadt liegt in unserem Bereich, zuhause können wir auf alle Fälle Punkte einfordern", sagt Obmann Heinz Rumpold. In der zweiten Herren-Liga kommt es danach zum Gipfeltreffen: Um 17 Uhr haben die zweitplatzierten Füchse Spitzenreiter Leoben zu Gast. Rumpold: "Wir haben den Heimvorteil, ich sehe Chancen für uns." Nach Bärnbach/Köflach wurden auch die HIB-Damen vom Coronavirus getroffen: Das Heimspiel gegen Eggenburg wurde aufgrund von sechs positiven Coronafällen bei den Steirerinnen verschoben.