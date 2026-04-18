Sowohl für den SC Ferlach als auch für Bärnbach ging es in der letzten Runde des HLA-Grunddurchgangs um sehr viel. Und genauso gestaltete sich auch das Duell. In einem kampfbetonten Spiel hatten die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit – auch dank einer überragenden Torwartleistung – stets knapp die Nase vorne und gingen mit einer 16:15-Führung in die Pause. Auch danach hatten die Heimischen, obwohl spielerisch die bessere Mannschaft, in der Offensive immer wieder Probleme, konnten sich im Endspurt aber mit einem 26:26-Unentschieden immerhin den wichtigen Punkt sichern, der ihnen den vierten Platz und damit das Heimrecht im Viertelfinale bescherte.

„Am Ende war es ein gerechtes Remis, das uns das Heimrecht und Bärnbach die Play-off-Teilnahme sicherte. Wir hätten zwar bei einem Sieg den dritten Platz erreicht, dennoch überwiegt die Freude über das Erreichte. Man muss bedenken, dass wir im letzten Jahr Zehnter waren, daher können wir heuer schon stolz auf unsere Leistung sein“, resümierte Walter Perkounig. Einziger Wermutstropfen sei ein zu mild geahndetes Foul an Blaz Nosan, der vorzeitig das Spiel beenden musste und den Büchsenmachern gerade in der entscheidenden Meisterschaftsphase nicht zur Verfügung stehen könnte.

„Ich hoffe es ist nicht so schlimm, aber ich befürchte eine schwerere Verletzung“, so der Obmann, dessen Verein beim Play-off-Pick zum Zuschauen verdammt ist, jene Mannschaft nehmen muss, die die ersten drei Teams nicht ausgewählt haben. „Ich gehe einmal davon aus, dass Krems übrig bleiben wird. Das ist genau der Gegner, den wir am wenigsten wollen. Dennoch gehen wir optimistisch ins Viertelfinale“, erklärt Perkounig, der bereits die nächsten Ziele ausgibt: „Wichtig wird es sein, das erste Spiel im Viertelfinale zu gewinnen, was mit dem Heimrecht und unserem Publikum auch machbar ist. Danach schauen wir weiter. Das Halbfinale wäre jedenfalls das Tüpfelchen auf dem i nach einer fast durchwegs gelungenen Saison.“ Am Montag stehen die Viertelfinalpaarungen fest.