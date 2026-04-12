Lediglich ein Punkt fehlte dem SC kelag Ferlach noch für die fixe Play-off-Qualifikation in der Handballliga Austria. Und im Heimspiel gegen die Fivers aus Margareten ließ die Mannschaft von Trainer Robert Begus bis knapp vor dem Ende auch (fast) nie dran zweifeln, dass diese auch gelingen sollte. In Hälfte eins ließ nur zu Beginn und knapp vor der Pause die Konzentration kurzfristig etwas nach, doch Torwart Michal Konecny war stets zur Stelle und vereitelte mit tollen Paraden Schlimmeres.

Nach 30 Spielminuten lagen die Heimischen bereits mit sieben Treffern in Front, gingen mit einer klaren 20:13-Führung in die Kabine. „Den Fivers innerhalb von 30 Minuten 20 Tore zu schießen und nur 13 zu erhalten, war schon sehr stark von uns. Allerdings verließen uns nach der Pause zusehends die Kräfte, sodass es noch einmal spannend wurde“, resümierte Patrick Leban.

Der nach mehrmonatiger Verletzungspause erstmals wieder im Kader stehende Slowene avancierte gleich von Beginn an zum Dreh- und Angelpunkt in der Ferlacher Offensive, war fast an jeder Aktion direkt beteiligt und das, obwohl er nach eigenen Angaben noch nicht ganz fit ist. „Ich habe mich ganz gut gefühlt, in der zweiten Halbzeit fehlte mir etwas die Kraft, auch weil der Gegner über das gesamte Spiel ein gewohnt hohes Tempo ging. Am Ende zählen aber nur die zwei Punkte und die fixe Play-off-Qualifikation.“

Der fixe Viertelfinalplatz war allerdings bis zur Schlussminute nicht in trockenen Tüchern. Denn der Sieben-Tore-Vorsprung schwand mit Fortdauer der Partie, die Souveränität der ersten 30 Minuten war plötzlich nicht mehr vorhanden. So gelang es den Gästen knapp eine Minute vor dem Ende bis auf einen Treffer heranzukommen, ehe Leander Krobath mit dem Tor zum 33:31 den Endstand und den Play-off-Platz fixieren konnte.

„Wir wollen zumindest die beiden ausstehenden Heimspiele gewinnen und uns einen Platz unter den Top Vier sichern“, erklärte Obmann Walter Perkounig vor dem Spiel. Jetzt ist man drauf und daran, dieses Ziel auch zu erreichen. Am Mittwoch muss man nach Linz, ehe am Samstag das Heimspiel gegen Bärnbach steigt.