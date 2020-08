Facebook

Kapitän Moritz Lanegger steht mit dem Team Graz beim World-Tour-Turnier in Debrecen im Viertelfinale © FIBA 3X3

Ob sich das Basketball-Team von Riga in der Nacht auf Sonntag Videos von Moritz Lanegger angesehen hat? Gut möglich – denn es hat keine guten Erinnerungen an den steirischen Basketballer. Im Vorjahr überraschte er bei der Europameisterschaft im 3x3-Basketball mit seinem damaligen Team gegen die Nummer zwei der Welt – und am Sonntag trifft Lanegger abermals auf die Letten. Das rot-weiß-rote Team ist zwar bis auf Lanegger ein anderes, der Ort des Geschehens ist dafür derselbe: In Debrecen (HUN) nimmt erstmals ein österreichisches Team an einem World-Tour-Turnier im jungen "3 gegen 3" teil.