Moritz Lanegger © Basketball Austria/Wiesmann

Es ist, wenn man so will, ein neues Leben, für das sich Moritz Lanegger entschieden hat. Der Grazer Profi-Basketballer hat seine Karriere im traditionellen Fünf gegen Fünf aufgegeben, um in der jungen Trendsportart "3 gegen 3" Fuß zu fassen. Und in dieser feiert er heute eine Premiere: Er tritt mit dem "Team Graz" auf der World Tour in Debrecen (HUN) an – erstmals ist damit ein österreichisches Team auf der World Tour im 3x3-Basketball vertreten.