Im Jahr 2021 trägt Wien die Basketball-WM im "Drei gegen drei"-Format aus, die U17-EM im September 2020 könnte in Graz stattfinden. Die Steirer Simone Sill und Moritz Lanegger erklären, was den Reiz dieser Spielform ausmacht.

Das 3x3-Format zieht die Massen an © FIBA 3x3 WC Amsterdam 2019

Im Jahr 2021 kommt eine neue Sportart in Österreich an. Österreichs Basketball-Verband erhielt den Zuschlag für die Austragung der Weltmeisterschaft im Drei-gegen-drei-Modus, in der Kurzform "3x3" geschrieben. Dabei spielen zwei Teams mit je drei Spielern auf einen Korb. Diese Form des Basketballs ist gleichermaßen jung wie alt: Einerseits ist sie, wenn man so will, die Urform des Sports, andererseits gibt es erst seit rund zehn Jahren das Bestreben des Weltverbands FIBA, das 3x3 zu forcieren und professionell zu vermarkten.