Pit Stahl kann die Entscheidung des Verbandes nicht nachvollziehen © GEPA pictures

Der österreichische Basketballverband war hierzulande einer der ersten Verbände, die sich entschieden haben, die Meisterschaft vorzeitig zu beenden und nicht eine Hinhaltetaktik zu setzten. Schon am 16. März war klar, dass es in den Ligen des ÖBV keine Meister geben wird. Nun ist auch die Entscheidung gefallen, wie mit möglichen Auf- und Absteigern in der Superliga sowie der zweiten Liga der Herren und der Damen-Superliga umgegangen wird.