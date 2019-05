Die Kapfenberg Bulls starten heute gegen die Timberwolves (19 Uhr) als Titelverteidiger in das Play-off der Basketball-Liga.

Kapfenberg-Trainer Mike Coffin © GEPA pictures

Das Vorgeplänkel ist beendet, heute (19 Uhr) steigt in Kapfenberg Spiel eins der Basketball-Viertelfinalserie („Best of five“) zwischen den Bulls und den Timberwolves aus Wien. „Wir freuen uns, dass diese Zeit der Saison endlich da ist“, sagt Kapfenberg-Trainer Mike Coffin. Das Play-off sei eben genau das, wofür man die gesamte Saison arbeitet. Und als Grunddurchgangssieger haben die Kapfenberger das Viertelfinale souverän erreicht, obwohl der Start in die Saison sehr holprig war. „Wir sind Meister geworden, haben den Cup und den Supercup gewonnen. Da war es schwierig, sich zu Beginn der Saison zu motivieren“, gibt der Trainer zu, „aber zum Glück haben wir die Motivation rechtzeitig wiedergefunden.“

