Gernot Mach, Fritz Kratzer und Michael Schrittwieser (v. l.) machen gemeinsame Sache, in zwei Jahren erfolgt der Baustart © GEPA

Sportlich läuft es für die Kapfenberg Bulls absolut rund, nach einem kleinen Tief im Oktober dürften die Basketballer am Samstag als Tabellenerster in die Play-offs um den Meistertitel einziehen. Zeit also, um sich auch den Aufgaben abseits des Hallenparketts zu widmen. So wurde am Dienstag im Zuge eines Pressegesprächs Gernot Mach als neuer Präsident präsentiert, er beerbt in dieser Funktion ece-Chef Heribert Krammer.

