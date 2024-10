Ein seltener „Buzzer Beater“ hat ein hitziges und emotionales Duell zwischen Kapfenberg und Eisenstadt entschieden – zu Ungunsten der Bulls aus dem Mürztal. Die Kapfenberger führten dank zweier versenkter Freiwürfe von David Vötsch drei Sekunden vor dem Ende mit zwei Punkten, ausgerechnet Ex-Kapfenberger Lukas Hahn versenkte mit der Schlusssirene den „Dreier“ zum 99:98 für Eisenstadt. Bis zum nach dem Spiel üblichen Händeschütteln verging mehr Zeit als gewohnt, weil Kapfenberg ein Foul gesehen haben will – am Ende stand aber die dritte knappe Niederlage in Folge.