Als Vizemeister in eine neue Basketball-Saison zu gehen, ist eine Situation, die neu für den UBSC Graz ist. Der Grazer Verein, der am 27. September gegen Eisenstadt startet, hat im Vorjahr das Superliga-Finale gegen Oberwart verloren. Trainer Ervin Dragšič bildet im meist von vielen Fluktuationen gekennzeichneten Basketball-Business eine der seltenen Konstanten. Das scheint sich zu lohnen: In den letzten zwei Spielzeiten sind die Grazer in der Liga und im Cup je einmal im Finale gestanden.