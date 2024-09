Die Kärntner Basketballvereine stehen kurz vor dem Start der neuen 2. Bundesliga-Saison. Ein Kärntner Basketballklub stellte in der abgelaufenen Saison sogar einen Vereinsrekord auf. Die Wörthersee Piraten kamen in der 2. Bundesliga bis zum entscheidenden Spiel im Semifinale, wo sie in Spiel drei ausschieden. Dieser Lauf gilt seither als Rekorderfolg in der Vereinsgeschichte der Piraten. Über den Sommer hat sich auf dem Piratenschiff nicht viel verändert.

Zwei „neue“ Gesichter

Man hat den Kern der Mannschaft halten können und mit Elvis Keric (SLO) und Timmy Huber neue starke Spieler für die Spielmacher-Position ergattert. Neu ist der Klub für Keric und Huber aber eigentlich nicht. „Elvis spielte bereits vor sechs Jahren bei uns. Er spielte in den letzten Jahren in Spanien und zuletzt in der ersten slowenischen Liga. Ich denke, dass er enorm wertvoll für uns sein wird. Auch Timmy Huber ist ein Rückkehrer und bringt viel Erfahrung mit“, sagt Kuttnig. Wer ebenso ein großer Rückhalt für die Piraten ist, ist der US-Amerikaner Shawn L. Ray. Kuttnig: „Er ist die Lichtgestalt der Liga und wurde in der abgelaufenen Spielzeit völlig zurecht wieder „MVP“.“ Der 44-Jährige ist zudem der älteste Spieler der Liga. In Rays Heimat würde man dazu wohl „aging like fine wine“ sagen. Die Wörthersee Piraten starten am 28. September gegen Dornbirn in die Saison. Spielbeginn in der Sporthalle St. Peter ist um 18 Uhr.

KOS startet mit junger Mannschaft

KOS Celovec will heuer die Playoffs erreichen. „Das ist das oberste Ziel von unserem jungen Team“, sagt Obmann Michael Seher. Der Verein will wieder auf die jungen Eigenbau-Spieler setzen und ihnen die Spielpraxis geben, um sich weiterzuentwickeln. KOS geht mit nur zwei Legionären in die neue 2. Bundesliga-Saison, die für die junge Truppe am 28. September auswärts in Mattersburg startet.