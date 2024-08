Die Vorgeschichte: Im Jänner 2023 war Dearica Hamby, die im 3x3-Format bei den Olympischen Spielen Bronze holte, von den Las Vegas Aces zu den Los Angeles Sparks transferiert worden. Ihren Anschuldigungen zufolge geschah das, weil sie mit ihrem zweiten Kind schwanger wurde.

Becky Hammon suspendiert

Die Aces und Trainerin Becky Hammon äußerten sich zunächst nicht, haben die Anschuldigung in der Vergangenheit aber bereits zurückgewiesen. Man habe Hamby abgegeben, um sich in eine bessere Position für zukünftige Transfers zu bringen, sagte Hammon bereits im Mai 2023. Die WNBA entschied nach einer Untersuchung dennoch, Trainerin Hammon nach der Beschwerde Hambys für zwei Spiele ohne Bezahlung zu suspendieren und den Aces für 2025 ihr Auswahlrecht in der ersten Runde des Drafts zu entziehen. Die Spielergewerkschaft der WNBA kritisierte die Bestrafung damals als unzureichend. Hamby sieht das auch so - und zieht nun vor Gericht.