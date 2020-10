Facebook

Ein echter Hüne: Markus Schaberl (Mitte) © GEPA pictures

Es war nie mein Kindheitstraum, in der amerikanischen Footballliga zu spielen“, gesteht Markus Schaberl, der erst vor drei Jahren mit der Jagd nach dem „Laberl“ begonnen hat und heute als Wide Receiver Teil der Graz Giants ist. Aber: „Wenn ich etwas mache, dann stehe ich voll dahinter und möchte es auf höchstem Level betreiben.“ Trotzdem hatte sich der 23-Jährige vergangenes Jahr mehr aus Spaß in Deutschland bei einer Sichtung der kanadischen Footballliga (CFL) angemeldet. Dort konnte der Grazer vor allem mit seinen Körpermaßen (1,98 Meter groß, 102 Kilo schwer) punkten, denn nun folgte in Innsbruck die Einladung zu einem regionalen Sichtungstraining der nordamerikanischen NFL, also der besten Liga der Welt.