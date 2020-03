Die Corona-Krise hält die Sportwelt an und zwingt uns, zuhause zu bleiben. Wer dennoch nicht auf Sport verzichten kann, ist bei Streaminganbietern gut aufgehoben. Unsere Top-Tipps für die Zeit in den eigenen vier Wänden.

"SPOX" hat es diese Woche vorgemacht. Nachdem die Corona-Krise der Sportwelt nicht nur einen Dämpfer, sondern einen Totalausfall aufgezwungen hat, lechzen Fans dennoch nach Unterhaltung. Auf Facebook zeigte das Sportportal am Montagabend ein Spiel der NBA-Finalserie 2011 zwischen Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks und Oklahoma City im Relive. Weitere Partien sollten und werden noch folgen.

DAZN, Netflix, Amazon Prime und Co. sind ebenfalls beliebte Zeitvertreibe für Sportfans. Wir haben für Euch zusammengefasst, was man wo sehen kann und jeweils ein Top5-Ranking der einzelnen Anbieter sowie die besten Portale für nationale Sporthighlights zusammengestellt.

DAZN

Der reine Sportstreaminganbieter DAZN sah sich gefordert und liefert auch regelmäßig Programm für die Zeit in den eigenen vier Wänden.

Sporthighlights

Highlights der europäischen Topliegen im Fußball, aus der NBA, NFL, NHL oder dem Dartsport gehören zum Kerngeschäft. Zudem bietet man Dokumentationen und Portraits.

Epische Rückblenden

Aktuell im Trend liegen Kurz-Dokumentationen über epische Championsleague-Schlachten der Vergangenheit während der europäische Klubfußball ruht. Das Finale von 2005, als Liverpool gegen Milan ein 0:3 noch drehte ist ebenfalls vorne dabei wie der Sieg im Elfmeterschießen des FC Bayern gegen Valencia.

Portraits

Das DAZN-Team begleitet immer wieder Sportler oder Vereine hautnah. So weckt die Serie über WM-Siegtorschütze von 2014, dem Deutschen Mario Götze, ebenso die Emotionen, wie die Begleitung vom ÖFB-Teamverteidiger und Frankfurt-Publikumsliebling Martin Hinteregger. Ebenso begleitete man den 1. FC Köln, der bis zur Winterpause in aktuer Abstiegsgefahr war.

Dokumentationen

Auch Protagonisten, die man nicht über längere Zeit vor der Kamera hatte, werden behandelt. So etwa Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho oder der kürzlich ums Leben gekommene Basketball-Gigant Kobe Bryant werden in eigenen Serien behandelt.

Talkformate

Talkformate gehören nicht zum Kerngeschäft von DAZN, fachspezifische Expertenrunden schon. So gibt etwa der "Locker Room" genaue Einblicke in das Innenleben der NBA. Elmar Paulke besucht zudem die Darts-Elite zu Interviews.

Netflix

Serien, oft auch in aufwändiger Eigenproduktion und Filme stehen an der Tagesordnung des Streamingdienstes. Auch der Sport geht da nicht spurlos an den Verantwortlichen vorbei. Das sind die Top5-Filme auf Netflix. 42 Sportfilme sind übrigens auf der Plattform gelistet.

Streif - One hell of a ride

Die Dokumentation über die härteste Abfahrt der Welt gehört in Österreich bereits zu den Filmklassikern. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann das auf Netflix tun und Max Franz, Eric Guay, Hans Grugger und Co. über die Schulter blicken. Ein "Must See" wie wir finden.

Rush

Das Leben und die Karriere von Ferrari-Ass und Motorsportlegende Niki Lauda im stetigen Kampf mit James Hunt grantiert Unterhaltung, Tiefgang und Emotion. Getragen nicht nur von der unglaublichen Geschichte des Niki Lauda sondern auch von einer nahezu perfekten Inszenierung und Interpretation der Rolle durch Daniel Brühl.

Das Wunder von Bern

Sepp Herbergers Fußballmannschaft löste im Sommer 1954 im Nachkriegsdeutschland nach Jahren der Niedergeschlagenheit ungeahnte Euphorie aus. Auch das Leben des elfjährigen Matthias Lubanski und das seines Vaters verändern sich dadurch. Der Bergarbeiter Richard kehrt in diesem Sommer nach zwölf Jahren zu seiner Familie zurück und muss feststellen, dass nichts so ist, wie es war. Während die Weltmeisterschaft das Lebensgefühl des Landes erneuert, kommen sich auch Vater und Sohn wieder näher.

Nowitzki

Der größte Basketballer Deutschlands und einer der besten Sportler seines Landes wird in seiner ganz persönlichen Dokumentation noch einmal hochleben gelassen. Die Geschichte des Sporttalents aus Würzburg, den Trainer Holger Geschwindner zu dem formt, was er am Ende inklusive NBA-Titel und Dallas-Legendenstatuts wird, bewegt.

Ice Guardians

Der Film zeigt den harten Arbeitsalltag einer Spezies, die im Eishockeysport zu verschwinden droht. Die "Prügelprofis", Spieler der vierten Linie, die zum Provozieren und für ihre Härte im Team sind.

Amazon Prime Video

Netflix-Konkurrent Amazon Prime weiß mit Dokus und Filmen zum Thema Sport über seinen Videokanal auch zu unterhalten. Hier unsere Top 5:

Die Rückkehr des Pokals

Eintracht Frankfurt, die Diva vom Main, ein Klub ohne große Titel dafür aber mit mächtiger Historie und Stimmung, holte 2018 gegen die übermächtigen Bayern den Pokal. Eine Doku, die Zusammenhalt, Wille und Freude in den Mittelpunkt stellt.

Aus Liebe zum Sport

Oliver Kahn polarisierte stets. Im Jahr 2005, nach seinem Championsleague-Sieg mit den Bayern und zahlreichen Bundesliga- und Turniereinsätzen, trafen sich Filmemacher mit dem Torwart-"Titan", der unbedingt und trotz größer werdender Kritik an Alter und Leistung der Bayern-Legende noch zur Heim-WM 2006 will. Dabei zeigt man einen willensstarken, ehrgeizigen, egoistischen aber ebenso selbstreflektierten, nachdenklichen und sehnsüchtigen Menschen.

Draft Day

Die Cleveland Browns werden in der NFL den Titel als "Looser Truppe" wohl schwer los. Im Film zeigt jedoch ein gewitzter Browns-Manager, wie man durch geschickte Deals am Draft Day nicht nur die besten Talente, sondern auch Leistungsträger anderer Teams ergattern kann und schlüsselt das verrückte System im US-Sport ideal auf.

All or Nothing

In detailverliebter Eigenproduktion begleitet ein Team von Amazon Prime Video das NFL-Team Arizona Cardinals ein ganzes Jahr und zeigt, wie ein Team tickt, was sich in der Kabine abspielt, wie am Feld trainiert wird und welche Typen es braucht, um ein Team erfolgreich zu formen.

Ali

Will Smith verkörpert die Boxlegende Muhammed Ali in einem Blockbuster mit vielen Facetten. Emotionaler Spielfilm, Dokumentation und Portrait in einem.

Facebook-Kanäle

Wer nun weder die große Lust oder Zeit oder ein (Test-)Abo dieser Kanäle hat, der stolpert auch am Smartphone über zahlreiche Seiten und Plattformen zum Thema Sport. Hier auch unseren "Eiskalt Blog" auf Facebook.

Eiskalt-Blog

Wir produzierten sechs Talkshows zum Thema Eishockey, die wir ihnen hier ans Herz legen wollen:

Links zum Thema Eiskalt-Mediathek

11 Freunde

Das Fußball-Fachmagazin tippt in Videoformaten Fußballspiele und versieht dies mit (teils polarisierenden) Expertisen. Das "Themenfrühstück" gibt es täglich um 10.30 Uhr live. Corona hin oder her, die deutschen Kollegen aus Berlin senden bisher pünktlich, verlässlich und täglich.

Spox

Das Sportportal sendet in regelmäßigen Abständen auf Facebook frei zugänglich Relives von erinnerungswürdigen NBA-Spielen vergangener Tage.

The Herd

Für US-Sportbegeisterte ist Colin Cowherd und sein Social Media Blog "The Herd", der auch im US-Fernsehen läuft, zu empfehlen. Egal ob NBA, NFL oder MLB, der Journalist gibt Ein- und Überblicke zu den wichtigsten Themen.

Fernsehen

Sportsender sind auch bemüht, im TV mit Highlights und Dokumentationen sowie aktuellen Talks rund um das Thema Sport und Corona aufzuwarten. Hier geht es zu den TV-Programmen:

Nationale Sporthighlights

Die meisten Saisonen im österreichischen Sport wurden beendet. Ohne Meister. Die Fußball Bundesliga pausiert aktuell. Fortführung ungewiss.

Einige Highlights hatte die Saison auf jeden Fall zu bieten. Und hier können Sie den nationalen Sport noch einmal Revue passieren lassen: