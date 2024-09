Der frühere Football-Quarterback Brett Favre leidet an der Parkinson-Erkrankung. Er habe die Diagnose kürzlich erhalten, sagte der 54-Jährige bei einer Kongress-Anhörung am Dienstag. Favre spielte 20 Saisonen in der NFL, 1997 gewann er mit den Green Bay Packers die Super Bowl.

Bei der Anhörung, bei der es um einen Skandal um die Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in Mississippi ging, erzählte Favre auch, dass er in seiner Karriere „mehr als tausend Gehirnerschütterungen“ erlitten habe.

Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln oder unkontrolliertem Zittern führen kann. Ob Favres Erkrankung mit seiner Footballkarriere zusammenhängen könnte, ist unbekannt.