2013 schaffte Cierre Woods den Sprung in die NFL und stand bei den Houston Texans, den New England Patriots und den Buffalo Bills unter Vertrag. Doch sechs Jahre später nahm das Leben des heute 33-Jährigen eine schreckliche Wendung. Nachdem der Runningback vor einigen Jahren Amy Taylor kennengelernt hatte, brachte diese Tochter La’Rayah Davis mit in die Beziehung. Am 9. April 2019, zwei Monate nach dem fünften Geburtstag, wurde das Kind bewusstlos in der Wohnung gefunden und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Aus dem Autopsiebericht ging damals hervor, dass das Mädchen 20 gebrochene Rippen aufwies. Außerdem erlitt es Prellungen am Herzen, Zwerchfell und Bindegewebe, innere Blutungen und eine gerissene Leber – Folgen brutaler Erziehungsmethoden, für die Wood und Amy Taylor verantwortlich waren.

Zusätzliche Strafe

Nun kam es Prozess, indem sich beide Erwachsene schuldig bekannten. Wood wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung nach zehn Jahren. Zusätzlich muss er aber auch noch zwischen 28 Monaten und sechs Jahren für die Kindesmisshandlung absitzen. Beide Strafen müssen nacheinander verbüßt werden.