Der Schock sitzt tief in Kansas City. Nach der Schießerei bei der Super-Bowl-Siegesparade, bei der eine Person starb (laut People soll es sich um eine junge Radiomoderatorin handeln), acht Personen schwer und insgesamt 22 verletzt wurden, sind drei Verdächtige festgenommen worden. Zum Motiv gab es vorerst keine Informationen.

„Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Und wir arbeiten daran, alle umliegenden Gebiete und Geschäfte zu räumen“, sagte Polizeichefin Stacey Graves bei einer Pressekonferenz. Details zu den festgenommenen Verdächtigen nannte sie nicht. Die Polizei geht davon aus, dass unter den Verletzten keine Kinder sind.

Joe Biden betet für Opfer

US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall informiert und meldete sich auch im Namen seiner Frau auf X (früher Twitter) zu Wort: „Jill und ich beten für die heute Getöteten und Verletzten und dafür, dass unser Land die Entschlossenheit findet, die sinnlose Epidemie der Waffengewalt zu beenden, die uns aus allen Nähten reißt.“

Auch die Chiefs-Stars reagierten auf die Tragödie: „Ich bete für Kansas City“, schrieb etwa Star-Quarterback Patrick Mahomes bei X.

Auch Travis Kelce reagierte geschockt. „Ich bin untröstlich wegen der Tragödie, die sich heute ereignet hat. Mein Herz ist bei allen, die mit uns gefeiert haben und die davon betroffen sind. KC, du bedeutest mir die Welt“, schrieb der 34-jährige Tight End ebenfalls auf X:

Auch der Klub selbst gab unter anderem auf Instagram eine Erklärung ab: „Wir sind wirklich traurig über die sinnlose Gewalttat, die sich außerhalb der Union Station am Ende der heutigen Parade und Kundgebung ereignet hat. Unser Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und ganz Kansas City.“

Die Kansas City Chiefs hatten am Sonntag in Las Vegas in einem spannenden Finale der National Football League (NFL) die San Francisco 49ers nach Verlängerung mit 25:22 bezwungen. Die Chiefs hatten die Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970, 2020 und 2023 gewonnen.