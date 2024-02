Der Auftritt von US-Star Usher (45) beim diesjährigen Super Bowl hat bei den Fans für gemischte Gefühle gesorgt. Zahlreiche Promis und Fans jubelten dem mehrfachen Grammy-Preisträger in Las Vegas zu, andere kritisierten seinen Auftritt beim Kult-Event. Denn der 45-Jährige bestritt seine Performance nicht alleine, er holte sich Hilfe von Superstars wie Alicia Keys oder Ludacris.

Romantische Trauung nach Super Bowl?

Trotz allem soll es für den vierfachen Vater ein ganz besonderer Abend gewesen sein. Vorab berichteten nämlich mehrere US-Magazine, dass sich Usher und Langzeitfreundin Jennifer Goicoechea (39) eine Heiratslizenz besorgt hätten. Wie „People“ berichtet, soll das Paar nach dem Ende des Spiels Nägel mit Köpfen gemacht und sich heimlich das Ja-Wort gegeben haben.

Nach dem Ende des Super Bowl wurden beide mit passenden Goldringen an den Fingern und in weißen Outfits in Las Vegas gesichtet. Der Sänger und die Musikproduzentin sind seit 2018 offiziell ein Paar und Eltern einer Tochter sowie eines Sohns. Aus seiner ersten Ehe mit Designerin Tameka Foster brachte Usher noch zwei Söhne mit in die Beziehung.

Heimliche Hochzeit in Las Vegas: