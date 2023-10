Normalerweise ist es die Zeit, die alle Wunden heilt. Davon kann im Falle von Thomas Schnurrer aber nicht die Rede sein: Am 11. Juni hat sich der steirische American-Football-Spieler im Dienste der Vienna Vikings einen Schienbeinkopfbruch zugezogen. Seine Karriere hat er daraufhin für beendet erklärt, denn: Das EM-Finale, das Österreich am 28. Oktober (15 Uhr) in St. Pölten gegen Finnland bestreitet, war sein letztes, großes Ziel, nachdem er den Helm ohnehin ein für alle Mal zur Seite gelegt hätte – doch das lässt sich mit einer solchen Fraktur nicht mehr erreichen, hieß es damals.