Der Jubel war groß, als sich die Floorballer des IC Graz mit einem 4:2-Finalerfolg über die FBC Dragons in Wien-Favoriten Anfang März den Pokal beim Austrian Final Four - quasi Platz eins der Floorball-Bundesliga - und dadurch die Teilnahme am Staatsmeisterschafts-Halbfinale sicherten. Es war wohl bis auf Weiteres das letzte sportliche Ausrufezeichen der Steirer. Denn nur Wochen, nachdem sich Graz zum besten Team hinter den "Großen Drei" VSV, KAC und Wien gekürt hat, steht so gut wie fest: Der IC Graz stellt in der kommenden Saison kein Team in der Großfeld-Bundesliga. Doch wie konnte es dazu kommen?