Am Mittwoch um 3 Uhr in der Früh kam die Mannschaft von Aich/Dob nach einem 14-stündigen Trip im finnischen Sastamala an. Von Bleiburg ging es zunächst per Bus nach München, mit dem Flugzeug weiter nach Helsinki und schließlich noch einmal mit dem Bus ins 50 Kilometer westlich von Tampere gelegene Sastamala. Dort trifft Österreichs Vizemeister im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation am Donnerstag (17.30 Uhr, live auf ORF Sport+) auf den amtierenden finnischen Meister.



Das Hinspiel konnte Aich/Dob immerhin mit 3:2 für sich entscheiden. "Schade, dass wir im ersten Duell das 3:1 aus der Hand gegeben haben. Jetzt stehen wir quasi unter Siegzwang. Denn einen Golden Set wollen wir unbedingt vermeiden", erklärt Boss Martin Micheu, der die finnische Liga auf einem ähnlichen Niveau wie die heimische sieht. "International sind sie aber sicher erfolgreicher. Auch unser Gegner hat etliche Nationalteamspieler in seinen Reihen und hat jahrelange Champions League-Erfahrung. Aber wir sind sicher nicht chancenlos. Allerdings müssen wir besser auftreten als im Hinspiel." Auf die Bleiburger wartet ein Gegner, der typisch finnischen Volleyball forciert. Sastamala ist körperlich sehr robust und hat seine Stärken in der Defensive und Annahme. "Man muss jeden einzelnen Punkt hart erkämpfen", weiß auch Micheu.



Im Falle eines Aufstiegs in die letzte Qualifikationsrunde würde das Team von Trainer Zoran Kedacic höchstwahrscheinlich auf Lissabon treffen, das das Hinspiel gegen Apeldoorn (NED) 3:1 gewinnen konnte. Bei einem Ausscheiden ginge es für die Bleiburger im CEV-Cup gegen Kamnik (SLO) weiter. So oder so wären sie nächste Woche bereits wieder international im Einsatz. Zuvor wartet aber noch das AVL-Heimspiel gegen Sokol Wien am Samstag (17 Uhr).