Graz bekommt Verstärkung im Trainerteam und aus der eigenen Jugend

Am Samstag startet die HSG Graz zuhause gegen die Fivers (19 Uhr) in die Saison. Viele Eigenbauspieler wurden in den Kader hochgezogen. Hermann Zimmermann und Stephan Jandl stehen Cheftrainer Rene Kramer zur Seite.