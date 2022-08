Eigentlich war die Kaderplanung beim SC Ferlach für die bevorstehende ZTE Handball Liga Austria bereits abgeschlossen. Doch bevor es für die Ferlacher am 7. September beim HC Hard ernst wird, wurde man noch einmal am Transfermarkt aktiv und konnte sich auf der Spielmacherposition namhaft verstärken. Mit dem achtfachen slowenischen Nationalteamspieler Patrik Leban einigte man sich auf einen Zweijahresvertrag.



Nachdem der 32-Jährige seinen Vertrag mit dem deutschen Erstligisten HC Erlangen kurzfristig aufgelöst hatte, sicherte sich Ferlach die Dienste des international erfahrenen Slowenen. Neben dem Nationalteam war Leban auch für den RK Nexe (Kroatien) in der EHF Europa League und mit dem RK Celje (Slowenien) in der Champions League tätig. "Obwohl außerbudgetär mussten wir diese Gelegenheit ergreifen. Patrik ist ein Spielmacher mit Klasseformat. Er kann auch unsere jungen Spieler führen. Neben ihm werden einige aufblühen", ist sich SCF-Sektionsleiter Ulf Ebner sicher. Leban selbst freut sich über seine neue Aufgabe: "Ferlach hat in meiner Heimat einen sehr guten Ruf. Ich werde mein Bestes geben, damit der Verein seine Ziele erreicht."