Ein leichtes Anschwitzen in der Kraftkammer von 30 bis 45 Minuten und ein paar Sequenzen im Videostudium stehen noch auf der To-Do-Liste der österreichischen Handball-Frauen, ehe es heute mit dem Bus in die Innsbrucker Halle geht. Lange vor der EM wurde das Duell mit Slowenien zum Entscheidungsspiel hochstilisiert und da die Überraschungen ausblieben, geht es ab 18 Uhr in Innsbruck tatsächlich um alles oder nichts.

Nur wenn die Österreicherinnen siegen, werden sie in die Hauptrunde von Wien einziehen. „Wir haben gewusst, dass es das wichtigste Spiel in ihrem Leben wird“, sagt Trainerin Monique Tijsterman, „bis jetzt – denn danach werden noch viele wichtige folgen. In der Hauptrunde, aber auch in den nächsten Jahren.“

Angeführt werden die taktisch stets gut sortierten Sloweninnen von Tjaša Stanko, die wie das Gros der Mannschaft beim RK Krim in Ljubljana im Sold steht. Österreichs Torfrau Antonija Mamic kennt noch ein paar Spielerinnen aus ihrer Zeit in der slowenischen Hauptstadt. Sie erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe“ und ist optimistisch: „Wir sind individuell besser.“ Gerade auf das Zusammenspiel zwischen Österreichs Torfrauen und der Verteidigung wird es in diesem Duell ankommen. Dass Slowenien das Spiel auf vier Frauen aufbaut, sieht Österreichs Trainerin Tijsterman als Vorteil an. „Sie wechseln nicht so oft, aber wir können es. Wir müssen sie unter Druck setzen, sonst wird es sehr schwierig.“

Moralische Unterstützung kommt für die Frauen aus dem Herrenlager, und da ausgerechnet von einem Slowenen. „Ich bin Optimist, wir haben Chancen“, sagte Teamtrainer Aleš Pajovič, „ich bin jetzt neun Jahre in Österreich, und dieser Moment ist ganz wichtig für Österreichs Handball.“ Für Österreich spricht auch, dass nach den Olympischen Spielen (Platz elf) vier Topspielerinnen den Kader verlassen haben und drei weitere verletzt sind. „Das ist kein kleiner Umbruch. Das ist so, als wären bei meiner Mannschaft Mykola Bilyk, Tobias Wagner, Lukas Hutecek und Constantin Möstl weg.“ Rückraumspielerin Katarina Pandza fordert: „Wir müssen g‘scheit aufspielen. Wir wollen nach Wien.“