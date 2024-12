Monique Tijsterman lächelt gerne und führt auch eine feine Klinge beim Schmäh. Was die Niederländerin noch hat, das ist ein Plan. Einen Plan, wie sie mit Österreichs Handball-Damen bei der Heim-EM für Furore sorgen kann. Daran arbeitet sie mit einer erstaunlichen Akribie. Heute entscheidet sich in Innsbruck gegen die Sloweninnen, ob es in die Hauptrunde geht oder nicht. Schon vor dem Turnier wurde das Duell als Entscheidungsspiel bezeichnet – die Siegerinnen spielen in Wien weiter. „Wir sind mental vorbereitet“, verspricht sie. Seit Februar ist sie im Amt, hat in den ersten Trainings gezeigt, dass sie mit dem Team in allen Belangen einen Schritt weitergehen will – spielerisch, körperlich, mental. In den ersten Lehrgängen spürten die Spielerinnen, dass dafür eine große Menge Schweiß fließen muss.

Ihr selbst blieb eine steile Karriere als Aktive verwehrt, nachdem sie über ihre Mutter, die in einem Vereinsvorstand war, zum Handball gekommen war. Zwar war Tijsterman für ihr Alter groß und auch die Liebe zum Sport entflammte, doch riss sie sich früh links und rechts das Kreuzband. Damals, Ende der 1980er, waren nötige Operationen noch komplizierter, erzählt sie. „Trainer und Ärzte haben gesagt: Du bist noch so jung. Wenn du in 30 Jahren noch laufen und Sport machen willst, ist es besser, aufzuhören.“ Mit 21 Jahren zog sie den Schlussstrich. Eine Karriere als Trainerin war da nicht vorprogrammiert. Erst eine Zusammenarbeit mit dem damaligen Trainer der Niederlande, Bert Brouwer, öffnete diese Tür und sie stieß sie weit auf. Als erste Trainerin erreichte sie mit den Herren von Limburg den Europacup.

Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist für Tijsterman eine offene Kommunikation in allen Bereichen – zwischen Trainern, Spielerinnen, Betreuern und Funktionären. Sie erwartet von ihrem Umfeld, dass Probleme angesprochen werden und lebt das vor.