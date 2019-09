Leichtathletik-WM Disqualifikation nach einer berührenden Geste

Die Leichtathletik-WM in Doha hat gleich am ersten Tag eine Szene erlebt, die sicher in jedem Rückblick erscheinen wird. Im Rennen über 5000 Meter ist Jonathan Busby völlig entkräftet, doch ein Konkurrent greift ihm unter die Arme.