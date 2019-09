Großes Anti-Doping-Programm für Leichtathletik-WM

Ein Anti-Doping-Programms mit einem neuen Qualitätsstandard vor und während der Leichtathletik-WM von Freitag bis zum 6. Oktober in Doha soll Chancengleichheit gewähren. "Die Athleten, die in Doha antreten, haben ein beispielloses Niveau an Tests und Ausbildung durchlaufen", sagte David Howman, Vorsitzender der unabhängigen "Athletics Integrity Unit" (AIU) des Weltverbandes (IAAF), am Dienstag.