Im Bloc House in Graz wird heute gebouldert und gefeiert. Die beliebte Boulderhalle in der Grazer Puchstraße feiert ihren zehnten Geburtstag und blickt den ganzen Tag auf die zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Und dabei dürfen Geschäftsführer Stefan Tscherner und Kollegen mit Jakob Schubert den zweifachen Olympia-Medaillengewinner und sechsfachen Weltmeister in Graz begrüßen. „Orte wie das Bloc House Graz sind auf jeden Fall mega wichtig für den Klettersport. Ich glaube, das Bloc House hat definitiv sehr viel dazu beigetragen, wie sich das Klettern in den letzten Jahren in Österreich entwickelt hat“, sagt der 33-jährige Tiroler.