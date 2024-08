Einen Tag nach Jakob Schubert hat auch Jessica Pilz bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze im Sportklettern gewonnen. Die 27-jährige Niederösterreicherin schaffte am Samstag in Le Bourget nach Platz sechs im Bouldern mit einer starken Leistung im Lead noch den Sprung in die Medaillenränge. Olympia-Gold holte sich so wie vor drei Jahren in Tokio die slowenische Topfavoritin Janja Garnbret, Silber ging an die US-Amerikanerin Brooke Raboutou.

Pilz hatte im Bouldern zwei der vier Tops erreicht und sich im Kombinationsbewerb Bouldern&Lead mit 59,3 Punkten eine gute Ausgangsposition geschaffen. Im Lead schaffte die Vize-Weltmeisterin mit 88,1 Punkte Platz zwei und mit gesamt 147,4 Punkten den Sprung in die Medaillenränge.

Die Niederösterreicherin holte die insgesamt dritte Olympia-Medaille für den österreichischen Kletterverband nach zweimal Bronze von Jakob Schubert in Tokio 2021 (Kombination) und Paris 2024 (Bouldern&Lead). In Paris war es die insgesamt fünfte Medaille für Österreich.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde die 25-jährige Ausnahmesportlerin Garnbret. Die achtfache Weltmeisterin war im Bouldern knapp vor Raboutou die Nummer eins und kletterte im Lead neuerlich zu Gold.