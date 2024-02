Magnus Carlsen hat im Schachsport alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Der Norweger war von 2013 bis 2023 Schachweltmeister und verzichtete freiwillig darauf, seinen Titel zu verteidigen. Aber noch immer ist der 33-Jährige aktuell Weltmeister im Schnell- und Blitzschach.

Seit 2004 ist Carlsen Großmeister und seitdem vor allem in seinem Heimatland ein Superstar, Spiele von ihm werden im norwegischen Fernsehen größtenteils live übertragen. Doch der Sohn eines Ingenieur­paares (Mutter Sigrun Øen ist Chemikerin, Vater Henrik Albert Carlsen war Manager bei Exxon und SAP) gilt als öffentlichkeitsscheu. Interviews gibt er nur während Schachturnieren, „weil er ein Leben führen möchte, wie es Männer in seinem Alter normalerweise tun“, erklärte sein Vater und Manager Albert Carlsen.

Buch von Garry Kasparov als Stativ

Für das Schachportal Chess.com machte der Schach-Superstar im Jahr 2021 aber eine Ausnahme und zeigte gut gelaunt, wie es in seiner Wohnung im Osloer Stadtviertel Tjuvholmen so aussieht. In dem am Mittwoch veröffentlichten Video gewährte er auch Einblicke in seinen Kühlschrank und erklärte, warum ein Buch des ehemaligen Schachweltmeisters Garry Kasparov zweckentfremdet wurde - aber sehen Sie selbst: