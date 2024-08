Das mit NBA-Superstars gespickte Basketball-Team der USA hat in Paris die Goldmedaille geholt. In Finale am Samstag in der Bercy Arena setzten sich LeBron James, Stephen Curry und Co. gegen Frankreich um Ausnahmetalent Victor Wembanyama mit 98:87 (49:41) durch. Für die USA war es bereits das fünfte Olympia-Gold en suite, Curry hatte daran mit einer furiosen Dreier-Show einen großen Anteil. Bronze ging an Serbien, das Weltmeister Deutschland 93:83 (46:38) bezwang.

Im Gegensatz zum Halbfinale gegen Serbien leisteten sich die USA zu Beginn keine Schwächephase und hatten in einem engen Schlagabtausch stets knapp die Nase vorne. Vor allem in den Kategorien Dreier, Defensiv-Rebounds und schnelle Punkten nach Ballgewinnen lagen die Amerikaner zur Pause voran. Devin Booker war mit 13 Punkten in Hälfte eins bester Werfer.

Zu viele Ballverluste

Die Franzosen wurden von Guerschon Yabusele und Wembanyama angetrieben, leisteten sich aber zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. Nach einem starken Lauf ab Beginn des dritten Viertels waren die USA vor den Augen von Emmanuel Macron schon 14 Zähler in Front, der französische Staatspräsident sah aber, wie seine Landsleute den Rückstand vor dem Schlussabschnitt wieder auf unter zehn Punkte brachten.

Im Finish übernahmen James und Curry das Kommando. Frankreich kam zunächst zwar auf drei Punkte heran, doch Curry hatte mit nicht weniger als vier Dreiern in den letzten 2:45 Minuten eine überzeugende Antwort parat. Topscorer der Partie war Wembanyama mit 26 Punkten (dazu sieben Rebounds), Curry beendete das Finale mit 24 Punkten und fünf Assists.

Schmach aus dem Vorjahr getilgt

Damit ist für das Mutterland des Basketballs auch die Schmach aus dem Vorjahr getilgt. Bei der WM in Manila verloren die US-Boys das Halbfinale gegen Deutschland. Aus dem WM-Team waren in Paris nur noch Anthony Edwards und Reservist Tyrese Haliburton mit dabei.

Kevin Durant ist nun der erste männliche Basketballer, der vier Goldmedaillen bei Olympia gewonnen hat. Für James (39), Curry (36 Jahre) und Durant (35) dürfte es der letzte große Auftritt im Nationalteam gewesen sein. James hat mit drei nun auch eine olympische Goldmedaille mehr als Legende Michael Jordan, mit dem er um den Status als bester Basketballer der Geschichte ringt. Dafür hat der Star der Los Angeles Lakers den Makel, 2004 einmal mit Bronze von Olympia nach Hause gekommen zu sein.