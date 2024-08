Der Deutsche Thomas Bach will 2025 nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) abtreten. Bei der IOC-Generalversammlung in Paris sagte der 70-Jährige, er werde sich nicht um eine erneute Wahl bemühen. Für diese hätte zunächst die Amtszeitbegrenzung in der olympischen Charta geändert werden müssen. „Neue Zeiten verlangen nach neuen Führungspersönlichkeiten“, sagte Bach, der seit 2013 Präsident des IOC ist.

Der Jurist erzählte in Paris, er sei gebeten worden, weiterzumachen. Er werde aber nicht versuchen, sein Mandat zu verlängern und die olympische Charta zu ändern, die den Präsidenten derzeit eine maximale Amtszeit von zwölf Jahren einräumt. „Unserer Organisation hilft ein Führungswechsel am meisten“, erklärte Bach. Es sei in seinem Alter nicht mehr der „beste Kapitän“.

Der neue IOC-Präsident wird im März 2025 auf einer Tagung im antiken Olympia gewählt. Bisher hat sich noch kein Mitglied offen für die Nachfolge Bachs beworben.