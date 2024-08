Das Internationale Olympische Comité (IOC) will die Spiele jugendlicher machen. Neue Disziplinen kamen in Paris ins Programm, so wie Breaking. Oder das spektakuläre Kitesurfen, wo die Protagonisten im Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau mit bis zu 80 km/h übers Wasser jagen. Dass just ein Österreicher als erster Olympiasieger dieses Sports in die Geschichte eingeht, ist überragend.