Valentin Bontus ist in das Finale des Kitesurf-Bewerbs der Olympischen Spiele eingezogen. Der Niederösterreicher benötigte am Donnerstag im Semifinale in Marseille „nur“ einen Rennsieg, um das Finalticket der besten Vier zu lösen. Dieser gelang Bontus gleich im ersten Race. Das Finale am (heutigen) Donnerstag findet nach den Semifinali der Frauen statt.