Bisher sind es die Sommerspiele von US-Superstar Simone Biles. Die 27-Jährige schnappte sich im Mehrkampffinale ihre sechste Goldmedaille und ist nicht nur sportlich unantastbar. Biles ist schon jetzt eine Legende, überlebensgroß und in ihrer Heimat noch populärer als hierzulande. Diese Popularität nutzt sie auch gerade, um Stimmung gegen Präsidentschaftskandidat Donald Trump zu machen. Trump hatte zuletzt mit einer diskriminierenden Aussage für große Empörung gesorgt. „Migranten nehmen die Jobs der Schwarzen weg“, behauptete er.

Auf die Nachfrage, was denn ein schwarzer Job eigentlich sei, konnte Trump nicht näher eingehen. „Jeder, der einen Job hat“, sagte der umstrittene Politiker nur. Nach ihren jüngsten Erfolgen machte sich Biles nun darüber lustig. „Ich liebe meinen schwarzen Job“, schrieb der Superstar auf X als Antwort auf einen Beitrag von Ricky Davila, auf dem Biles mit ihrer Mehrkampf-Goldmedaille zu sehen ist. Die Reaktionen auf die humorvolle Antwort waren im Netz überwältigend positiv. Zahlreiche Menschen teilten in sozialen Medien ihre eigenen „schwarzen Jobs“ und waren stolz darauf. So postete etwa ein Arzt ein Video von sich mit der Überschrift „auf dem Weg zu meinem schwarzen Job“, während eine Chirurgin in OP-Kleidung ein Foto mit dem Kommentar „ich bei meinem schwarzen Job“ teilte.