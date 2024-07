Das ist bitter. Der japanischen Turnerin und Team-Kapitänin Shoko Miyata wird die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris von ihrem nationalen Olympischen Komitee verwehrt. Die 19-jährige hatte zugegeben, Ende Juni in einem privaten Umfeld in Tokio geraucht und Alkohol konsumiert zu haben. Beides ist in Japan bis zu einem Alter von 20 verboten.

Miyata gewann bei der WM vor zwei Jahren in Liverpool die Bronzemedaille am Schwebebalken.