Das MotoGP-Rennen in Spielberg musste unterbrochen worden. Maverick Vinales musste in Runde 17 bei über 200 Stundenkilometern von seiner Yamaha springen.

Maverick Vinales sprang von seiner Yamaha © MOTOGP/TWITTER

Hier kommen Sie zum Liveticker zum Nachlesen!

Schrecksekunde in Spielberg! Eine Woche nach dem Motorrad-GP von Österreich ist am Sonntag in Spielberg auch beim GP der Steiermark das MotoGP-Rennen unterbrochen worden. Vor der Kurve eins versagten Maverick Vinales offenbar die Bremsen. Der Katalane sprang bei über 200 Stundenkilometern von seiner Yamaha. Diese rauschte schnurgerade in die Streckenbegrenzung und ging in Flammen auf. Der Pilot stand dank perfekter Körperbeherrschung Sekunden später aber wieder auf den eigenen Beinen.

Es folgten rote Flaggen, das Rennen wurde unterbrochen, weil nicht nur das Motorradwrack gelöscht werden musste, sondern auch die Streckenbegrenzung beschädigt wurde und aus Sicherheitsgründen gerichtet werden musste.