Bisher blieb KTM-Neuzugang Johann Zarco vieles, wenn nicht alles, schuldig. Nur 18. in der WM. Ob sein Heimrennen in Le Mans eine Änderung bringt, ist mehr als fraglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Zarco, KTM © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Noch im Vorjahr versicherte Johann Zarco in einem Interview mit der Kleinen Zeitung in Spielberg, dass er KTM sicher an die Spitze führen könne, zumindest in den Bereich von Podiumsplätzen. Der Franzose ist nicht ohne Grund vom österreichischen Hersteller engagiert worden. Denn als Yamaha-Semiwerksfahrer konnte Zarco 2018 hin und wieder sogar die Werkspiloten Rossi und Vinales ärgern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.