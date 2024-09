Mit dem Reifen platzte auch der Traum. Das steirische Motorrad-Team verpasste im letzten Saisonrennen in Frankreich den dritten Langstrecken-WM-Titel – auf die wohl bitterste Art und Weise. Schon auf der ersten Geraden beim Bol d‘Or hatten die Reifen einen Defekt, sämtliche Elektronik wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch andere Teams fuhren denselben Reifen, auch sie hatten Probleme. Dass für das Team aus Heimschuh dennoch der dritte Platz zu Buche stand und damit WM-Endrang zwei, stufte Manager Manfred Kainz doch als „befriedigend“ ein: „Wir sind in jedem Rennen auf dem Podest gestanden. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.“

Mit Le Castellet schließt der Steirer aber keinen Frieden mehr. „Die Mistral-Gerade ist nicht mehr zeitgemäß. In allen Serien gibt es dort eine Schikane, nur bei uns in der Langstrecken-WM nicht. Eine zwei Kilometer lange Gerade ist mit einer Geschwindigkeit von 350, 360 Kilometern pro Stunde motorrad- und materialmordend“, sagt Kainz, der 2023 und 2009 Weltmeister wurde. Viele Motorräder würden einer der berühmtesten Geraden des Rennsports zum Opfer fallen: Nur zwei Drittel des Feldes hätten das Ziel erreicht, seinem Motorrad platzte ebenfalls dort der Reifen. Nur mit viel Geschick konnte YART noch das Podium retten. Und Kainz ist ein fairer Sportsmann: Der Titel des Suzuki-Teams Yoshimura-SERT ist mehr als in Ordnung: „Da haben auf keinen Fall die Falschen gewonnen. Sie haben es sich verdient.“

YART wurde Zweiter, das SERT-Team jubelte um den WM-Titel © IMAGO/FREDERIC TIMORES / MPS AGENCY

Gesamt-Rang sechs wurde es für Nico Thöni und sein Schweizer Team Bolliger. Ein den Umständen entsprechend respektables Resultat, denn das Privatteam hatte beim Bol d‘Or wie so viele andere Teams zu kämpfen: Schon im Training war das Motorrad nach einem Sturz von Thöni-Teamkollege Nuno Romero Barbosa in Flammen aufgegangen, im Rennen hatte das zweite Motorrad nach neun Stunden einen Motorschaden.