Eine Woche nach seinem ersten Saisonsieg im Grand Prix von Aragon hat der Spanier Marc Marquez erneut zugeschlagen. Der sechsfache Weltmeister fuhr im Grand Prix von San Marino in Misano einen souveränen Erfolg ein, hat nach wie vor aber Respektabstand auf das Topduo Jorge Martin und Francesco Bagnaia. Letzterer wurde Zweiter und kam als Gewinner Leader Martin nach dessen missglücktem Reifenpoker und Platz 15 bis auf 7 Punkte nahe.

Martin, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, entschied sich bei einsetzendem Regen für den Wechsel auf das mit Regenreifen ausgerüstete Ersatz-Motorrad – und wurde so zum großen Verlierer. Der Niederschlag hielt nicht lange – und Martin sah sich nach wenigen Runden gezwungen, wieder auf das andere Motorrad zu wechseln. Die zwei Zwischenhalte ließen ihn von Platz 2 am Ende auf Platz 15 abrutschen. Sein Vorsprung in der WM-Wertung verringerte sich um 19 Punkte. Marc Marquez – so wie Martin und Bagnaia auf Ducati unterwegs – liegt mit 53 Punkten Rückstand auf Position 3.

Der südafrikanische KTM-Pilot Brad Binder landete hinter Enea Bastianini auf dem vierten Platz und verdrängte seinen Markenkollegen Pedro Acosta (ESP) in der Gesamtwertung auf Rang sechs.