MotoGP-Superstar Marc Marquez hat einen Tag nach seinem Erfolg im Sprint auch am Sonntag den Grand Prix mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg in Aragonien gewonnen. Der sechsfache MotoGP-Champion aus Spanien siegte überlegen vor seinem Ducati-Kollegen Jorge Martin, der die WM-Führung ausbaute, und KTM-Youngster Pedro Acosta, der ein spanisches Podium am zweiten Tag in Folge komplettierte. Für Marquez war es der erste Erfolg in einem Grand Prix der MotoGP-WM seit 1.043 Tagen (Oktober 2021 in Misano).

Pechvogel war einmal mehr der amtierende Weltmeister Francesco Bagnaia. Schon am Start fiel der Italiener zurück und wurde dann wenige Runden vor dem Ende von Marquez-Bruder Alex abgeräumt. Das Duell der beiden Stars endete in einem heftigen Crash. Glücklicherweise konnten beide Fahrer selbstständig die Strecke verlassen. Durch den Ausfall baute Martin die WM-Führung auf 23 Punkte aus. Einen Platz hinter Acosta komplettierte Brad Binder als Vierter ein starkes Ergebnis von KTM, Teamkollege Jack Miller wurde Neunter.