Bisher ist es das Wochenende von Marc Marquez in der MotoGP. Beim Großen Preis von Aragonien in Spanien dominierte der Gresini-Fahrer nach Belieben, holte nach der Trainingsbestzeit auch die Pole Position und schlussendlich auch souverän den Sieg im Sprint. Für den 31-Jährigen war es der erste Erfolg im verkürzten Rennen überhaupt. Außerdem fuhr er zum ersten Mal mit einer Ducati auf Platz eins.

In einem dominanten Sprint verwies er Jorge Martin (Pramac-Ducati) und KTM-Youngster Pedro Acosta auf die Plätze. KTM-Werksfahrer Brad Binder überzeugte mit einem sechsten Platz. Zum Vergessen war der Sprint hingegen für den amtierenden Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Italiener fiel ohne Grip schon am Start weit zurück und machte zu viele Fehler. Am Ende reichte es nur zu Platz neun. Am Sonntag muss sich „Pecco Perfetto“ im Rennen steigern. Der große Favorit heißt Marc Marquez.